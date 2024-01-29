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وزير الخارجية الإسباني: مدريد لن تعلق تمويلها للأونروا

1/29/2024 8:11:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن مدريد لن تعلق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

هذا وعلقت الكثير من الدول الأوروبية تمويلها الذي تقدمه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بعد مزاعم حول مشاركة موظفين من الوكالة في الهجوم الذي شنته "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "إنه إذا لم يستأنف تمويل المنظمة فلن تتمكن من مواصلة خدماتها بالمنطقة بما في ذلك غزة بعد نهاية فبراير/شباط المقبل" .

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