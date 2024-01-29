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مسببات وأعراض حساسية النيكل.. تعرف عليها

1/29/2024 8:11:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال معهد الجودة والكفاءة الاقتصادية في القطاع الصحي بألمانيا إن حساسية النيكل تندرج ضمن الحساسية التلامسية، موضحاً أنها تحدث عند ملامسة النيكل الموجود في الملابس والمجوهرات والحُلي مثل الأحزمة والأزرار وأُطر النظارات، بالإضافة إلى العديد من أغراض الحياة اليومية مثل المقص، والمفاتيح، ومقابض الأبواب، والعملات المعدنية، وأدوات المائدة.
وأضاف المعهد أن النيكل يوجد أيضاً في بعض المواد الغذائية مثل الأرز والبطاطس والفراولة والبقوليات والمكسرات والخضروات الورقية، بالإضافة إلى الحبوب مثل الذرة والحنطة السوداء.


احمرار وتورم
وأشار المعهد إلى أن أعراض حساسية النيكل تتمثل في احمرار الجلد وتورمه والشعور بالحكة والحرقان، بالإضافة إلى نشوء بثور وتقشر الجلد.


ويتم علاج حساسية النيكل بواسطة مراهم الكورتيزون، كما يمكن اللجوء إلى العلاج بالأشعة فوق البنفسجية، وذلك في حالة الإكزيما المزمنة، بالإضافة إلى العناية الجيدة بالجلد بواسطة مستحضرات العناية المحتوية على مواد مرطبة، فضلاً عن تجنب ملامسة الأغراض المحتوية على النيكل، وكذلك تجنب الأغذية المحتوية عليه.

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