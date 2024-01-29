Monday, 29 January 2024 04:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المركزية تويوتا تفتح باب التقديم لأكبر مسابقة رسم للأطفال ارسم سيارة الأحلام بنسختها السابعة عشرة

1/29/2024 8:11:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضمن مبادرتها العالمية لدعم أحلام الأطفال وقدرتهم على تصوير أفكارهم وإبداعهم، تفتح "المركزية تويوتا" مُجدّدًا لهذا العام باب التقدّم إلى مسابقة تويوتا "ارسم سيارة الأحلام" بنسختها السابعة عشرة في الفترة ما بين 1 و29 شباط 2024 للأطفال ضمن إحدى الفئات العمرية الثلاث: 7 أعوام أو أقل، و8-11 عامًا، و12-15 عامًا؛ لتُطلِق العنان لمواهبهم الفنية من خلال تصوّر مبتكر للمركبات ووسائل النقل.
للاشتراك في المسابقة، يجب على الأطفال تعبئة طلب التقديم وإرفاق صورة عن العمل الفني في موعد أقصاه 29 شباط 2024 عبر الرابط التالي: مسابقة تويوتا لرسم سيارة الأحلام للأطفال 2024 |تويوتا الأردن com) وستعمل لجنة التحكيم التي تضم مجموعة من الفنانين على تقييم الأعمال واختيار الفائزين. وسيُعلن عن الفائز من كل فئة من الفئات العمرية الثلاث يوم 4 آذار 2024 خلال حفل الإعلان عن الجوائز الذي ستستضيفه "المركزية تويوتا" في معرض تويوتا في شارع مكة. وسيحصل الفائزون على جوائز قيمة سيجري الإعلان عنها قريبًا. وستُنافس الأعمال الفنية لأصحاب المركز الأول من الأردن الفائزين من دول أخرى في المسابقة العالمية التي ستقام في اليابان هذا العام، وسيحصل الفائز باللقب العالمي على جائزة نقدية قيّمة.
وحول ذلك، قال نديم حداد، المدير التنفيذي لـ "المركزية": "نتطلّع لرؤية إبداع الأطفال في تصوّر مستقبل النقل والمركبات غير التقليدية، وربّما الاستلهام من أحلامهم في تصميم سياراتنا القادمة". وأضاف: "تُجسّد هذه المسابقة العالمية إيمان تويوتا بتعزيز مواهب الأطفال الفنية، وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن أفكارهم حول التنقل المستدام، وأمنياتنا بأن تشهد المسابقة بنسختها لهذا العام مشاركاتٍ من الأطفال في جميع أنحاء الأردن".




MENAFN29012024000208011052ID1107780863

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث