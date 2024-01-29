ايران : المقاومة تتخذ القرارات التي تراها مناسبة للرد على الوجود الأميركي بالمنطقة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال وزير الاستخبارات الإيراني ان المقاومة تتخذ القرارات التي تراها مناسبة للرد على الوجود الأميركي في المنطقة .
واتهم الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، الجماعات المتشددة المدعومة من إيران بالوقوف وراء الهجوم، الذي استهدف قاعدة أميركية يوم أمس وأدى إلى مقتل 3 جنود أميركيين .
من جانبه ، حث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إيران اليوم على "وقف تصعيد التوتر" في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
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