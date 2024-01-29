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ايران : المقاومة تتخذ القرارات التي تراها مناسبة للرد على الوجود الأميركي بالمنطقة

1/29/2024 8:11:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الاستخبارات الإيراني ان المقاومة تتخذ القرارات التي تراها مناسبة للرد على الوجود الأميركي في المنطقة .

واتهم الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، الجماعات المتشددة المدعومة من إيران بالوقوف وراء الهجوم، الذي استهدف قاعدة أميركية يوم أمس وأدى إلى مقتل 3 جنود أميركيين .

من جانبه ، حث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إيران اليوم على "وقف تصعيد التوتر" في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

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