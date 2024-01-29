Monday, 29 January 2024 04:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


توم هانكس في زيارة لمصر مع زوجته - صورة

1/29/2024 8:11:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قام الفنان العالمي توم هانكس بزيارة إلى القاهرة برفقة زوجته لقضاء إجازة الشتاء بمصر، حيث يتسم جوها في هذا التوقيت بالدفء مقارنة بالجو في أوروبا.
وحرص هانكس وزوجته في أثناء تواجدهما في القاهرة على زيارة الأهرامات، وغيرها من الأماكن الأثرية، والتقط توم هانكس بعض الصور له بجوار أهرامات الجيزة، وشارك جمهوره صوراً له برفقة زوجته، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام".





لها

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN29012024000208011052ID1107780860

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث