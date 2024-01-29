توم هانكس في زيارة لمصر مع زوجته - صورة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قام الفنان العالمي توم هانكس بزيارة إلى القاهرة برفقة زوجته لقضاء إجازة الشتاء بمصر، حيث يتسم جوها في هذا التوقيت بالدفء مقارنة بالجو في أوروبا.
وحرص هانكس وزوجته في أثناء تواجدهما في القاهرة على زيارة الأهرامات، وغيرها من الأماكن الأثرية، والتقط توم هانكس بعض الصور له بجوار أهرامات الجيزة، وشارك جمهوره صوراً له برفقة زوجته، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام".
لها
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