قسم الجراحة بمستشفى الأمل في غزة يتوقف عن العمل

قسم الجراحة بمستشفى الأمل في غزة يتوقف عن العمل
التاريخ
1/29/2024 8:11:08 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قسم الجراحة في مستشفى الأمل بمدينة غزة توقف عن العمل بشكل كامل بسبب نفاد مخزون الأوكسجين.
وكان قد حذر الهلال الأحمر الفلسطيني من استمرار القصف الإسرائيلي وإطلاق النار في محيط مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس .
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