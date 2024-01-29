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قسم الجراحة بمستشفى الأمل في غزة يتوقف عن العمل

1/29/2024 8:11:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قسم الجراحة في مستشفى الأمل بمدينة غزة توقف عن العمل بشكل كامل بسبب نفاد مخزون الأوكسجين.
وكان قد حذر الهلال الأحمر الفلسطيني من استمرار القصف الإسرائيلي وإطلاق النار في محيط مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس .




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