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القائد السابق للأسطول الأميركي الخامس: هكذا سيكون الرد على إيران

1/29/2024 8:11:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رجح القائد السابق للأسطول الأميركي الخامس، مخططات امريكا للرد على الضربات المدعومة من إيران، على مواقع أميركية.
وفي تصريح لـمحطة "إن بي سي"، قال القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي، أدميرال جيم ستافريديس: "الخطط المطروحة للرد هي ضرب مواقع داخل إيران بصواريخ "كروز" متطورة".
وأضاف الأدميرال ستافريديس: "ردّنا قد يستهدف مواقع على الساحل الإيراني ومنصات نفط وغاز إيرانية".
وارتفعت الأصوات في مجلس الشيوخ الأميركي، إلى ضرب إيران، عقب الهجوم الذي استهدف قوات أميركية، وأدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين.




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