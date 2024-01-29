القائد السابق للأسطول الأميركي الخامس: هكذا سيكون الرد على إيران

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رجح القائد السابق للأسطول الأميركي الخامس، مخططات امريكا للرد على الضربات المدعومة من إيران، على مواقع أميركية.
وفي تصريح لـمحطة "إن بي سي"، قال القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي، أدميرال جيم ستافريديس: "الخطط المطروحة للرد هي ضرب مواقع داخل إيران بصواريخ "كروز" متطورة".
وأضاف الأدميرال ستافريديس: "ردّنا قد يستهدف مواقع على الساحل الإيراني ومنصات نفط وغاز إيرانية".
وارتفعت الأصوات في مجلس الشيوخ الأميركي، إلى ضرب إيران، عقب الهجوم الذي استهدف قوات أميركية، وأدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين.
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