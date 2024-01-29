بوتين يترشح للانتخابات الرئاسية الروسية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت وكالة ((إنترفاكس)) الروسية عن لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم الاثنين، قولها إن اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسجل بصفة ((مرشح)) في الانتخابات الرئاسية المقرَّرة في الفترة من 15 حتى 17 مارس (آذار).
ويتوقع مؤيدون ومعارضون، على حد سواء، فوز بوتين بولاية جديدة مُدّتها ست سنوات، وإذا أكملها فستكون فترة حكمه هي الأطول في روسيا منذ القرن الثامن عشر.
وكثَّف بوتين حملته على المعارضة، منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وفرَّ أبرز منتقديه إلى خارج البلاد أو سُجنوا.
الشرق الأوسط
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