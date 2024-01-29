Monday, 29 January 2024 04:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بوتين يترشح للانتخابات الرئاسية الروسية

1/29/2024 8:11:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت وكالة ((إنترفاكس)) الروسية عن لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم الاثنين، قولها إن اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسجل بصفة ((مرشح)) في الانتخابات الرئاسية المقرَّرة في الفترة من 15 حتى 17 مارس (آذار).


ويتوقع مؤيدون ومعارضون، على حد سواء، فوز بوتين بولاية جديدة مُدّتها ست سنوات، وإذا أكملها فستكون فترة حكمه هي الأطول في روسيا منذ القرن الثامن عشر.


وكثَّف بوتين حملته على المعارضة، منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وفرَّ أبرز منتقديه إلى خارج البلاد أو سُجنوا.

الشرق الأوسط

MENAFN29012024000208011052ID1107780857

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث