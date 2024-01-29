بوتين يترشح للانتخابات الرئاسية الروسية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت وكالة ((إنترفاكس)) الروسية عن لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم الاثنين، قولها إن اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسجل بصفة ((مرشح)) في الانتخابات الرئاسية المقرَّرة في الفترة من 15 حتى 17 مارس (آذار).



ويتوقع مؤيدون ومعارضون، على حد سواء، فوز بوتين بولاية جديدة مُدّتها ست سنوات، وإذا أكملها فستكون فترة حكمه هي الأطول في روسيا منذ القرن الثامن عشر.



وكثَّف بوتين حملته على المعارضة، منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وفرَّ أبرز منتقديه إلى خارج البلاد أو سُجنوا.

الشرق الأوسط