الخلايلة: 17 مليون دينار أرباح صندوق الحج في 2023

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن رئيس مجلس إدارة صندوق الحج، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة عن إجمالي أرباح الصندوق للعام الماضي، وقدرها 17 مليونا و28 ألفا و383 دينارا.



وشهدت أرباح الصندوق للعام الماضي نمواً بنسبة 23.5% مقارنة بصافي أرباح عام 2022.



وأوضح الخلايلة خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق، اليوم الاثنين، أنه سيتم توزيع 13 مليونا و477 ألفا و653 دينارا على مدخري الصندوق وأمانات شؤون الحج بنسبة 4.32% .



وأكد الخلايلة، ارتفاع أعداد المدخرين في الصندوق ، نظرا للثقة والمصداقية العالية التي يتمتع بها وحسن إدارة واستثمار أمواله، إذ بلغ عدد المدخرين خلال العام الماضي 70 ألفا مقارنة بـ 60 ألفا عام 2022 ، بنسبة نمو 15 % فيما وصلت مبالغ الادخار إلى 321 مليونا و491 ألف دينار، مقارنة مع 277 مليونا و 518 ألف دينار لعام 2022، بنسبة نمو 16%.



وأشار الخلايلة إلى أنه سيتم نشر بيانات الصندوق المالية لسنة 2023 في الصحف الرسمية استنادا إلى المادة 18 من نظام الصندوق، إلى جانب النشر على الموقع الإلكتروني للصندوق.



ويتيح الصندوق للمواطنين، الادخار لغايات الحج، مع تحقيق عائد استثماري مجزي، إضافة إلى توفير فرص للمواطنين وموظفي أجهزة الدولة لاستملاك قطع أراض في مختلف مناطق المملكة.