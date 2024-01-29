سياسيون يستبعدون توسع دائرة الحرب في المنطقة بعد الهجوم على قوات أمريكية

MENAFN - Amman Net) بعد مقتل ثلاثة من عناصر الجيش الأميركي في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة على الحدود السورية الأردنية، يستبعد خبراء سياسيون أن هذا الاستهداف قد يؤدي إلى توسيع دائرة الحرب في المنطقة، نظرا لعوامل سياسية تحول دون اتخاذ الولايات المتحدة خيارات عسكرية أو أمنية.

وبحسب بيانات وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"،

لم يكن هذا الهجوم الأول الذي يستهدف القوات الأمريكية، حيث

تعرضت إلى ما يزيد عن

150 هجوما، منذ حرب غزة في العراق وسوريا.

وحمل الرئيس الولايات المتحدة جو بايدن مسؤولية الهجوم إلى فصائل مدعومة من إيران، وتوعّد بالردّ، وفيما تبنت فصائل عراقية مساء أمس عدة هجمات نفذتها في نفس المنطقة، نفت طهران صباح اليوم ضلوعها في هذا الهجوم.

وأدانت عدة دول هذا الهجوم، بينها الأردن، إذ أعرب وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي للحكومة مهند مبيضين عن تعازي الأردن للولايات المتحدة بضحايا الهجوم الذي نفذ بطائرة مسيرة، بينما يؤكد أن الهجوم الإرهابي لم يؤد إلى أي إصابات في صفوف القوات المسلحة.

يشير الخبير العسكري والمحلل السياسي الدكتور نضال أبو زيد إلى أن هذا الهجوم يستهدف القواعد الأمريكية، ومرتبط مع سلسلة من الاستهدافات على القواعد الامريكية، مثل الهجوم على القاعدة الامريكية في شمال العراق.

ويرى أبو زيد أن هذا الهجوم يعد ردا على التطورات في قطاع غزة، والدعم

الأمريكي للاحتلال الاسرائيلي سواء كان عسكريا او سياسيا.

الكاتب والباحث في العلاقات الدولية منيزل النعيمي يعتبر هذا الهجوم يأتي نتيجة الدعم الأمريكي لإسرائيل في عدوانها على غزة، معتقدا أن إيران تسعى الى نقل الازمات السياسية إلى الداخل

الأمريكي والإسرائيلي.







Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · خبيرعسكري يوضح انعكاسات الهجوم الذي وقع على الحدود الأردنية مع سوريا وأدى إلى مقتل 3 جنود أميركيين

الأردن خارج الاستهداف

أكدت الحكومة مؤخرا أن الأردن سيستمر في مواجهة خطر الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية إلى الأردن، وسيتصدى بكل حزم واقتدار لكل من يحاول الاعتداء على أمن الأردن.

كما أعلن الاردن أنه "يتعاون مع شركائه لتأمين الحدود، وطلب من الولايات المتحدة ودول صديقة أخرى تزويده الأنظمة العسكرية والمعدات اللازمة لزيادة القدرات على تأمين الحدود ومواجهة الأخطار عبرها".

ويوضح أبو زيد أن الجانب الأردني خارج دائرة الاستهداف، فمنذ البداية صرحت الحكومة أن التهديدات خارج حدودها، بهدف تجنب الانجراف نحو عمليات غير محسوبة في التعاون مع الجانب الأمريكي.

ويرى النعيمي أن الأردن يتطلع إلى عدم تعرضه للاستهداف، ويظهر ذلك من خلال مواقفه الواضحة، خاصة في مواجهة حلفاء المحور الغربي، ومؤخرا في مواجهة الحرب الإسرائيلية ضد غزة.

في إطار تحسين قدرات الدفاع عن الحدود، يرى أبو زيد أن القوات المسلحة الأردنية تدرك تماما التحديات التي تواجهها على الحدود الشمالية، وتعمل جاهدة على تطوير أساليبها وتجهيزاتها لمواكبة التطورات الأمنية والعسكرية والتصدي للتحديات والتهديدات المحتملة.

بيان لوكالة الأنباء " بترا"، حددت مهمة هذه القوات، قائلة إنها "تتعاون مع الأردن في مواجهة خطر الإرهاب وتأمين الحدود".

ووفقا للأرقام الرسمية من "البنتاغون " تشير إلى أن هناك

2900 جندي أميركي في قواعد عسكرية في الأردن.





توعد أمريكي

وتعليقا على توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد هذا الهجوم، يوضح أبو زيد أن استراتيجية الرد الامريكية الحالية، تظهر أن الإدارة الحالية لا تتجه نحو توسيع نطاق الصراع في المنطقة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الامريكية المقررة نهاية العام الحالي، وفي ظل هذا التحضير، تتجنب الولايات المتحدة خيارات عسكرية أو امنية قد تضعف موقف الإدارة الحالية.

من المتوقع أن يكون الرد الأمريكي قويا و محسوبا في الوقت نفسه، مع التركيز على استخدام المعلومات الاستخبارية أو العمليات الاستهدافية، قد يكون الهدف من الرد توجيه ضربات محددة إلى المواقع التي تنتمي إليها المليشيات التي نفذت الهجوم على القاعدة، بحسب أبو زيد.



يرى النعيمي أن النظرة الإيرانية للأردن تركز على دورها الاستراتيجي، خاصة فيما يتعلق بموقعها الجغرافي في المنطقة، لتقاطع الهلال الشيعي مع العالم السني، حيث تسعى إيران

من خلال وكلائها في المنطقة، إلى محاولة خلق وتحقيق مكاسب استراتيجية.

فيما يبين أبو زيد أن أطراف الصراع يبدو انهم متفقين ضمنيا على عدم التصعيد في المنطقة، لتجنب الانجراف نحو عمليات عسكرية تقليدية غير محسوبة نتائجها، كما يسعى الجانب الإيراني إلى استغلال التوترات الحاصلة في المنطقة لتحقيق مكاسب في ملفات المفاوضات النووية، وفيما يتعلق بأموال إيران المجمدة في البنوك الأمريكية والأوروبية.



تظهر الإحصائيات أن حوالي 2500 جندي أمريكي متواجدون في العراق، بالإضافة إلى 900 آخرين في سوريا، كجزء من مهمة تقديم المشورة والدعم للقوات المحلية، وفقا لتصريحات الولايات المتحدة.