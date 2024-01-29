مقترح جديد لسحب الثقة عن حكومة نتنياهو

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- يعتزم حزب "هناك مستقبل" الإسرائيلي الليبرالي المعارض، بزعامة يائير لابيد، طرح مقترح جديد بسحب الثقة عن حكومة بنيامين نتنياهو، وذلك بعد أسبوع واحد من مقترح قدمه حزب "العمل" اليساري، إلا أنه فشل في تمريره.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أمس الأحد، أن المقترح الذي سيُطرح اليوم، يتضمن رؤية الحزب الذي يتزعم جناح المعارضة بالكنيست، بشأن حكومة بديلة يمكنها تولي السلطة الانتقالية حال نجاحه في سحب الثقة، وهو من بين الشروط الأساسية لتقديم مثل هذه المقترحات.

حزب "هناك مستقبل" أصدر، أمس، بيانًا، أكد فيه أنه يعتزم طرح مقترحه بسحب الثقة، اليوم الاثنين، وذلك بعد فشل المقترح السابق الذي قدمه حزب "العمل" الأسبوع الماضي، دون أن ينجح في تمريره.

وبينما استند مقترح سحب الثقة الخاص بحزب "العمل" إلى قضية فشل حكومة نتنياهو في ملف الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، يستند مقترح "هناك مستقبل" إلى الخلل الذي يشوب موازنة الدولة لعام 2024، إضافة إلى عدم قناعة الحزب بطريقة إدارة الحكومة للحملة العسكرية على قطاع غزة.

ومن أجل تقديم مقترح من هذا النوع، على الكتلة المبادرة إعداد قائمة بحكومة بديلة مؤقتة، يمكنها أن تدير البلاد، لحين إجراء انتخابات، ومن ثم نشر "هناك مستقبل" وثيقة تضم أسماء مقترحة لتولي حقائب وزارية، تقول الصحيفة إنها حصلت على نسخة منها.

وتتضمن الوثيقة الأسماء التالية: يائير لابيد، زعيم المعارضة بالكنيست، لرئاسة الحكومة المؤقتة، على أن تتولى النائبة من الحزب ذاته، أورنا باربيفاي، منصب وزيرة" للجيش، وتذهب حقيبة الخارجية للنائب من الحزب المعارض ذاته، ميكي ليفي، على أن تصبح كارين الهرار وزيرة القضاء.

وتقترح الوثيقة تكليف النائب مئير كوهين بمنصب وزير المالية، وستذهب حقيبة التعليم للنائب إليعازر شتيرن، فيما تذهب وزارة الصحة للنائبة ميراف بن آري.

ونقلت الصحيفة ما ورد في بيان الحزب، الذي جاء فيه أنه يطالب جميع الكتل والنواب من داخل الائتلاف، "والذين يؤمنون مثلنا أن ترتيب أولويات الحكومة معيب، ويضر بالأغلبية العاملة والمنتجة في إسرائيل، وإلى من يرى أن إسرائيل في حاجة للتغيير، عليه تأييد المقترح".

وعلمت الصحيفة أن نواب حزب "يسرائيل بيتنا" اليميني العلماني، بزعامة أفيغدور ليبرمان، قرروا التغيب عن الجلسة التي ستشهد التصويت على سحب الثقة عن حكومة نتنياهو.

وفي المجمل يعد مقترح "هناك مستقبل" هو الثاني منذ بدء الحرب على قطاع غزة قبل 115 يومًا، إذ كان مقترح حزب "العمل"، الأسبوع الماضي، هو الأول من نوعه، بعد أن كانت هناك تحفظات من المعارضة على طرح مقترحات بسحب الثقة طالما تخوض البلاد حربًا.