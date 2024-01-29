6 مليارات دولار قيمة أولية لخطة استثمار إيطالية في إفريقيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، عن خطة التنمية التي تعتزم إيطاليا إطلاقها في إفريقيا، والتي من المقرر أن تبلغ قيمتها الأولية أكثر من 5.5 مليار يورو (حوالي 5.95 مليار دولار) بما في ذلك الضمانات العامة لمشروعات الاستثمار.



وجاءت تصريحات ميلوني، في مستهل قمة تستمر يوما واحدا مع زعماء من أنحاء إفريقيا حيث من المقرر أن يحدد وزراؤها مجموعة من المبادرات في قطاعات مختلفة تتنوع ما بين الطاقة والبنية التحتية إلى الصحة والتعليم، والتي قالت ميلوني إنها ستكون مفيدة للطرفين.



وكانت ميلوني قد قالت في تصريحات صحفية سابقة هذا الشهر: "ما يجب القيام به في إفريقيا هو بناء التعاون وعلاقات استراتيجية جادة على قدم المساواة، وليس نهبا".

