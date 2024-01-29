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النفط يتحول للهبوط متأثرا بمخاوف بشأن الاقتصاد الصيني

1/29/2024 8:10:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط، خلال التعاملات اليوم الاثنين، متأثرة بضربة جديدة تلقاها قطاع العقارات المتعثر في الصين.


وأضاف هجوم بطائرة مسيرة على قوات أميركية بقاعدة التنف وتصاعد هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر مخاوف تتعلق بتعطّل الإمدادات.


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا إلى 83.32 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتا إلى 77.74 دولار.


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