النفط يتحول للهبوط متأثرا بمخاوف بشأن الاقتصاد الصيني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط، خلال التعاملات اليوم الاثنين، متأثرة بضربة جديدة تلقاها قطاع العقارات المتعثر في الصين.
وأضاف هجوم بطائرة مسيرة على قوات أميركية بقاعدة التنف وتصاعد هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر مخاوف تتعلق بتعطّل الإمدادات.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا إلى 83.32 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتا إلى 77.74 دولار.
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