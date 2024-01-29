الملكية العائلية في الإطار التشريعي

أولى المشرع الإماراتي الملكية العائلية أهمية كبيره إذ تعد عصباً حيوياً في دفع عجلة الاقتصاد الوطني لمساهمتها الفعالة في توفير فرص العمل ودعماً للملكية العائلية استحدث المشرع الإماراتي المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية والذي يعتبر من التشريعات الرائدة على مستوى المنطقة والعالم إذ لم يسبق سن تشريع مماثل على النحو الذي استحدثته دولة الإمارات في هذا الشأن وتشير الإحصائيات إلى أن أغلب الشركات الخاصة في الدولة هي ملكيات عائلية تتوزع استثماراتها في كافة القطاعات الاقتصادية كما أن الكثير منها له استثمارات كبيرة على المستوى العالمي وإيماناً من الدولة بأهمية دفع القيادات الشابة لإدارة أملاكهم ولضمان استمرارية هذه الشركات لعقود وأجيال قادمة تم استحداث هذا القانون الفريد والاستباقي لغايتين أساسيتين أولاهما: استمرارية الإدارة، وهو ما يتمثل في قدرة الشركة العائلية على اختيار المديرين الأكثر كفاءة وقدرة على إدارتها من أجل ضمان استقرارها إدارياً وتجارياً ووضع آليات انتقالها من جيل إلى آخر، وثانيتهما: استمرارية الملكية وهو ما يتمثل في قدرة الشركة العائلية على الإبقاء على مصالح العائلة التجارية بيد العائلة وصون أصولها المالية بما يحقق رؤية الإمارات للـ50 عاماً المقبلة.



وكانت إمارة دبي سباقة في هذا الشأن حيث أصدرت القانون رقم 9 لسنة 2020 بشأن تنظيم الملكية العائلية في إمارة دبي فنصت المادة رقم «5» منه على أنه يتم إنشاء وتنظيم الملكية العائلية عن طريق عقد الملكية العائلية، المنظمة أحكامه بموجب هذا القانون وما يتم الاتفاق عليه بين الشركاء، كما بينت المادة رقم «6» منه شروط عقد الملكية العائلية بأن يشترط في عقد الملكية العائلية حتى يكون صحيحاً أن يكون أطرافه أعضاء في العائلة، وأن يجمع بين أطرافه عملاً واحداً أو مصلحة مشتركة، وأن يتم تحديد نصيب وحصة كل شريك في عقد الملكية العائلية، وأن تكون الأموال التي تمثل محل عقد الملكية العائلية مملوكة لأطرافه أو لديهم حق التصرف بها، وأن تتم المصادقة عليه لدى الكاتب العدل، وألا يكون مخالفاً للنظام العام.

وأعطى القانون الحق للشركاء في تحديد مدة عقد الملكية العائلية على ألا تزيد المدة على 15 سنة، ويجوز تجديد مدة العقد بإجماع الشركاء للمدة التي يتفق عليها بينهم على ألا تزيد هذه المدة في كل مرة يتم فيها تجديد العقد على 15 سنة، أما إذا لم يكن هناك اتفاق بين الشركاء على تحديد مدة العقد فإنه يجوز لأي شريك أن يطلب من اللجنة الإذن له في إخراج نصيبه من الملكية العائلية بعد 6 أشهر من قيامه بإشعار كتابي لباقي الشركاء برغبته في ذلك.

ويُحدد عقد الملكية العائلية حصة كل شريك في الملكية العائلية وفي حال حدوث أي خلاف بين الشركاء على تحديد حصة كل شريك في الملكية العائلية فإن حصة كل شريك تكون بحسب نصيب كل منهم في الإرث الشرعي إذا كانت مشاركتهم في الملكية العائلية بسبب وفاة مورثهم أو بحسب تقييم حصة كل منهم في حال لم تكن مشاركتهم في الملكية العائلية بسبب الإرث كتقديم حصص مالية أو عينية، وإذا كانت بعض أصول الملكية العائلية مكونة من أسهم أو حصص في شركات فإن انضمام أي شخص لعقد الملكية العائلية يُعتبر قبولاً منه بأحكام النظام الأساسي لتلك الشركات.

وأما في ما يتعلق بإدارتها فتتم بواسطة مدير يتم تعيينه بقرار من الشركاء الذين يملكون ما نسبته ثلثي الملكية العائلية على الأقل، ويجوز أن يكون المدير شخصاً واحداً أو أكثر على أن يكون عددهم فردياً سواء كانوا من بين الشركاء أنفسهم أو من الغير، كما يجوز أن يكون المدير شخصاً معنوياً، ولا يجوز للشركاء التدخل في إدارة الملكية العائلية أو الأصول التابعة لها إلا بالشكل الذي يحدده عقد الملكية العائلية، ويجوز النص في عقد الملكية العائلية على تشكيل مجلس إدارة يشرف على إدارة الملكية العائلية وعلى أعمال المدير وتتم تسمية أعضاء مجلس الإدارة في عقد الملكية العائلية.

وتختص اللجنة التي يتم تشكيلها بقرار من الحاكم من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات القانونية والمالية وإدارة الأعمال العائلية بنظر المنازعات المترتبة على الملكية العائلية حصرياً.