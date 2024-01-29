الإمارات لسلة الكراسي المتحركة يفوز على نظيره البحريني في ألعاب غرب آسيا البارالمبية



شهدت منافسات اليوم الثاني من دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية في نسختها الرابعة، التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، نتائج متميزة للمنتخبات واللاعبين الإمارتيين؛ إذ حقق المنتخب الإماراتي لكرة السلة للكراسي المتحركة فوزاً مستحقا على نظيره البحريني بنتجية 54-39 في مواجهة مثيرة جمعت المنتخبين، وذلك بعد أن كان منتخب الإمارات قد خسر في الجولة الأولى أمام نظيره العراقي، بينما فاز المنتخب السعودي على المنتخب العراقي بنتيجة 56-49.

وسيلتقي في منافسات اليوم ضمن فعاليات البطولة التي تقام في نادي الثقة للمعاقين بمشاركة 11 دولة وتستمر حتى 3 فبراير المقبل، كل من: المنتخب السعودي مع نظيره البحريني، والمنتخب العماني مع المنتخب الإماراتي في مباراة يتوقع أن تكون قوية، خاصة بعد خسارة المنتخب العماني في الجولة الأولى أمام منتخب البحرين بنتيجة 66-55.

وحقق اللاعب الإماراتي محمد الزرعوني المركز الثالث في منافسات البوتشيا فئة "بي سي 3"، فيما حقق اللاعب العراقي محمد النعيمي المركز الثاني، وحصد اللاعب السعودي زياد الجهني المركز الأول ، وفي منافسات البوتشيا فئة "بي سي 2" سيدات، حققت اللاعبة العراقية حنين المعموري المركز الأول، وحصدت مواطنتها اللاعبة نورة الجورني المركز الثاني، ونالت اللاعبة السعودية زهراء الأبيض المركز الثالث .

وتتواصل اليوم منافسات البوتشيا التي يُشارك فيها 43 لاعباً "13 لاعبة و30 لاعبا " من 6 دول هي "الإمارات والكويت والعراق والبحرين وعمان والسعودية" في الفئات المختلفة.

وأسفرت نتائج اليوم الأول من منافسات الريشة الطائرة عن فوز لاعب المنتخب العراقي محمد جواد، بنتيجة 2-0 على لاعب المنتخب الإماراتي جمال خليفة البداوي، في منافسات فئة "swh1"، كما فاز لاعب منتخب اليمن محمد رجب، على لاعبة البحرين روبا العامري، وفي منافسات "ms-sh6"، وحقق لاعب منتخب العراق عماد عادل الفوز على لاعب لبنان رضا رزق 2-0، كما فاز اللاعب الأردني مصعب الطوالبة على مواطنه علاء القواسمة 2-0، واُعتبر لاعب المنتخب السعودي محمد العلي فائزاً في مباراته امام اليمني صلاح محمد، بنتيجة 2-0 بعد انسحاب الأخير، قبل أن يخسر من العراقي علي الأسدي بذات النتيجة.

وأعرب الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية، عن سعادته بالتواجد في الدورة الرابعة لألعاب غرب آسيا البارالمبية في إمارة الشارقة، معربا عن الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على رعايته للبطولة، وقال إنّ للبطولة فوائد متعددة في مقدمتها إتالحة الفرصة للاعبين للاحتكاك وتبادل الخبرات.

من جانبه أكد محمد محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، أنّ البطولة تمثل محطة رئيسية في إعداد المنتخبات للمنافسات الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أنّ الإمارات تشارك في 7 رياضات رئيسية معتمدة في البطولة، بمجموعة وعناصر شابة تحقق بفضل دعم القيادة الرشيدية إنجازات رياضية متميزة.

من جهته، قال ذيبان المهيري، أمين عام اللجنة البارالمبية الإماراتية، إن أبطال الإمارات على قدر التحدي، وإنهم يسعون في هذه الدورة لتحقيق إنجازات تتوج الجهود التي بُذلت في الفترة الماضية على الأصعدة كافة؛ للارتقاء برياضة أصحاب الهمم.

وأضاف أن الغاية من المشاركة في البطولة هي تطوير قدرات اللاعبين، والاستعداد للبطولات العالمية، ورفع كفاءة الرياضيين البارالمبيين.



إبراهيم نصيرات

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