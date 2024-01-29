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«صلاح ضيع شخصيتنا».. ميدو يفتح النار على منتخب مصر بعد كارثة الكونغو

1/29/2024 8:00:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وجه أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق، انتقادات لاذعة لاتحاد الكرة المصري وقائد منتخب الفراعنة محمد صلاح، بعد الخسارة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، وتوديع بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر قناة المحور: "الكرة في مصر تحتاج إلى مشروع لتطوير اللاعبين، ولو الأخطاء التي وقع فيها فيتوريا أخطأ بها مدرب مصري كان لغادر القيادة منذ فترة كبيرة".

وأكمل: "يجب أن يكون رئيس الاتحاد المصري رجلًا قوياً وله كلمه داخل الاتحاد الإفريقي والدولي، ولو كان فعل مدرب مصر مثل ما فعل الركراكي، لكانت العقوبة وصلت إلى 8 مباريات".

وتابع: "رئيس اتحاد الكرة يجب أن يكون رجلًا قويًا وصاحب خبرات كبيرة".

وأردف ميدو: "منتخب مصر قدم بطولة سيئة ومنستحقش الصعود أمام الكونغو، ويجب ألا نحزن، موزمبيق أهدتنا التأهل من دور المجموعات".

وأضاف: "ليس من الطبيعي استقبال 7 أهداف خلال 4 مباريات في بطولة كأس الأمم، دي محصلتش في تاريخنا".

وأردف: "منتخب مصر له تاريخ كبير، ولابد من التعامل مع محمد صلاح بتاريخنا، لك كل الاحترام في مطالبتك بالذهاب إلى ليفربول لتلقي العلاج ولكن لا مجال لعودتك مرة أخرى إلى صفوف المنتخب".

وأتم: "اللي عمله محمد صلاح وخروجه من المعسكر ضيع شخصيتنا كمنتخب كبير ولابد من التعلم لعدم تكرار الأخطاء".

وكان منتخب مصر خسر أمس من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح وودع بطولة كأس الأمم الافريقية من الدور ثمن النهائي.

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