رضا عبدالعال يفتح النار على الأهلي بعد خيبة منتخب مصر

فتح لاعب الزمالك والأهلي السابق رضا عبدالعال، النار على النادي الأحمر،

بعد خروج منتخب مصر من دور الـ 16 لكأس الأمم الأفريقية أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، مؤكداً أن الأهلي سبب تراجع الكرة المصرية.

وقال رضا

عبدالعال عبر برنامج "البريمو" الذي يذاع فضائياً: "فيه لاعيبة في المنتخب المصري بيلعبوا عافية، وعلى رأسهم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي".

وأضاف: "معظم القائمة لا تستحق التواجد بالبطولة لأنهم أما مصابين أو مش بيلعبوا في فرقتهم، والمدرب فيتوريا لا يمتلك أي مقاومات لتدريب مصر، حتى أبو جبل واخد تعليمات من مدربه أنه يروح على اليمين في كل الركلات اللي تم تسديدها عليه".

وأنهى عبدالعال، قائلاً: "منظومة الكرة في مصر محتاجة تتهد وتتبني من جديد، وطول ما الأهلي في مصر مفيش كورة في مصر".

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