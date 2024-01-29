مزارعون يضيّقون الخناق على حكومة فرنسا بحصار باريس

تعهد مزارعون محتجون بمحاصرة العاصمة الفرنسية، باريس، بجرارات وإبطاء حركة السيارات، اليوم، من أجل حصار مقر الحكومة ضمن معركة بين الجانبين حول مستقبل صناعتهم التي أضرت بها تداعيات الحرب الأوكرانية.

وتوعدت الاحتجاجات، التي بدأ المزارعون وضعها على الطرق السريعة الرئيسية المتجهة إلى باريس التي ستستضيف دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بعد ستة أشهر، بأسبوع صعب آخر لرئيس الوزراء الجديد، غابرييل أتال، بعد أقل من شهر على توليه منصبه.

وسعى أتال لنزع فتيل حركة المزارعين الأسبوع الماضي بسلسلة إجراءات مؤيدة للزراعة، لكنه فشل.

وقال المزارعون إنهم لم يحققوا مطالبهم بأن يكون إنتاج الغذاء أكثر ربحية وأسهل وأكثر عدالة.

وتعهدوا بتنظيم مظاهرات اعتباراً من بعد ظهر اليوم بجراراتهم على الطرق السريعة الرئيسة التي تخدم باريس، لخلق ما وصفوه بـ«حصار العاصمة» من أجل انتزاع المزيد من التنازلات من حكومة أتال.

وقال أرنو روسو، رئيس «الاتحاد الوطني لنقابات المزارعين»، وهو ضمن الذين قادوا الاحتجاجات: «هدفنا ليس إزعاج أو تدمير حياة الشعب الفرنسي، بل الضغط على الحكومة لإيجاد حلول سريعة للخروج من الأزمة».

وتشكّل حركة الاحتجاج المتصاعدة في فرنسا مظهراً آخر لأزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وتعد منتجاً رئيساً للغذاء.

ويشكو المزارعون الفرنسيون من ارتفاع أسعار الأسمدة والطاقة ومدخلات أخرى المرتبطة بالحرب، والتي يستخدمونها لزراعة المحاصيل وإطعام الماشية، ما تسبب في تآكل دخلهم، وبفكر بعض المزارعين الآن في عدم الاستمرار بهذا المجال.

كما يشكو المتظاهرون من معاناة القطاع الزراعي، المدعوم على نطاق واسع في فرنسا، من الإفراط في الروتين، والواردات الغذائية من دول يواجه فيها المنتجون الزراعيون تكاليف وقيودا أقل.

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