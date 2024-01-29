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محمد الشرقي يلتقي مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية ويطلع على برامج النادي للعام 2024

1/29/2024 7:21:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، سعادة نادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، وأعضاء فريق النادي.

واطّلع سموّه ــ خلال اللقاء ــ على تقرير عمل النادي وإنجازاته في عام 2023، كما اطلع سموه على برامج النادي وأنشطته الرياضية للعام 2024، إلى جانب الخطة الاستراتيجية وعدد من البطولات والمنافسات الرياضية المستقبلية.

كما جرى خلال اللقاء الحديث حول حصول النادي على المعيار الدولي "آيزو" لتنظيم الأحداث الرياضية المستدامة، واستعراض إحصائيات التسجيل لبطولة كأس العرب الرابعة، وبطولة الفجيرة الدولية G2 الحادية عشرة، اللتين ينظمهما النادي في فبراير القادم.

وأكّد سموه أهمية البرامج والأنشطة الرياضية ودورها في تعزيز الوعي الرياضي لأفراد المجتمع، مشيراً إلى دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتفعيل دور المؤسسات الرياضية في تعزيز الحضور المميز لإمارة الفجيرة في قطاع الرياضة عامة، والفنون القتالية خاصة، في الأوساط الرياضية الدولية، ودعم مُمكنات العمل الرياضي ورؤية الدولة في هذا المجال عالمياً.

ووجّه سموه بأهمية مواصلة مستوى العمل وتطوير الجهود في تنظيم البطولات الرياضية الدولية، واستقطاب اللاعبين ونوادي الألعاب القتالية من مختلف دول العالم عبر معسكرات التدريب والبرامج الرياضية في النادي بما يساهم في تحقيق أفضل المخرجات.

وتقدّم أعضاء النادي بالشكر والامتنان إلى سمو ولي عهد الفجيرة، تقديراً لدعمه المتواصل لمبادرات النادي وخططه ومشاريعه وبرامجه التي تدعم الأنشطة الرياضية في الإمارة.

حضر اللقاء، سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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