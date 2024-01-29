مانويل نوير قائد بايرن ميونخ الألماني: كلوب مرشح محتمل لتدريب الفريق في المستقبل

قال مانويل نوير، قائد فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إنه بكل تأكيد سيكون يورجن كلوب مرشحا محتملا لتدريب الفريق.

ونقلت صحيفة "بيلد" مساء الأحد تصريحات لنوير يقول فيها إن كلوب "مدرب مشهور للغاية، جيد للغاية، لديه خبرة كبيرة، وماهر تكتيكيا، ويحظى باحترام كبير من جميع لاعبي كرة القدم والرياضيين".

وأضاف نوير :"أعتقد أنه بكل تأكيد سيكون مرشحا محتملا لتدريب بايرن ميونخ في مرحلة ما".

وأعلن كلوب /56 عاما/ يوم الجمعة الماضي إنه سيرحل عن ليفربول، بعدما قضى معه ما يقرب من تسعة أعوام، بنهاية الموسم الجاري. وقال مدرب بوروسيا دورتموند وماينز السابق إنه يخطط للحصول على فترة راحة من كرة القدم.

ويمكن أن يكون كلوب مرشحا لتدريب العديد من الأندية الكبرى في المستقبل، وأيضا للمنتخبات الوطنية، وأبرزها منتخب ألمانيا.

وحاليا يتولى يوليان ناجلسمان تدريب المنتخب الألماني بعقد ممتد حتى بطولة أمم أوروبا "يورو" التي تقام في وقت لاحق من العام الجاري.

في بايرن، لدى توماس توخيل عقد ممتد حتى 2025، ولكن الفريق يتواجد في المركز الثاني، وخرج مبكرا من بطولة كأس ألمانيا.

وقال نوير إن الأمر معتمد على رغبة كلوب نفسه وما إذا كان يرغب في تدريب بايرن أو القيام بشيء آخر.

وقال نوير :" الأمر متعلق به، إذا كان يريد تدريب بايرن. أو إذا كان يريد الحصول على فترة راحة. ربما لا يرغب في القيام بمهام يومية بعد الآن- يمكنني أيضا تخيله كمدير فني للمنتخب الوطني يوما ما".

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