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«تضخم» بشكل ملحوظ.. صور نيمار تشعل غضب جماهير الهلال

1/29/2024 7:21:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ظهر البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الهلال السعودي بوزن زائد، خلال تواجده في عيد ميلاد الأسطورة البرازيلي روماريو.

ويتواجد نيمار في البرازيل للعلاج حيث أُصيب بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى خلال مواجهة منتخب بلاده أمام أوروغواي، أكتوبر الماضي، وأجرى بعدها عملية جراحية في بلاده.

وفي حفل عيد ميلاد روماريو ظهر نيمار بوزن زائد جدًا، بشكل أثار صدمة المتابعين.

ونقلت صحيفة الرياضية السعودية، عن مصدر هلالي قوله: "عودة البرازيلي نيمار إلى الرياض من أجل استكمال برنامجه العلاجي لم تتحدد بعد، ولا يوجد هناك وقت رسمي لذلك".

وأضاف: "الجهاز الطبي في النادي بقيادة الإسباني خيمينيز طبيب الفريق الأول يتابع آخر التطورات والتقارير الخاصة بتأهيل نيمار بعد عملية الرباط الصليبي والغضروف، خاصة بعدما دخل المرحلة الثانية من التأهيل الذي يخضع له في مقر إقامته".

وكانت إدارة الهلال أعلنت في وقت سابق، أنها ستُسقط النجم البرازيلي من قائمة الفريق دون إجراء فسخ عقد بين الطرفين لقيد مواطنه رينان لودي بديلاً له في قائمة الـ 8 أجانب، لحين عودة نيمار للمشاركة مع الفريق.

وكان الهلال تعاقد الصيف الماضي، مع نيمار قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

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