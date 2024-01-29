«العربية للطيران» تطلق رحلات يومية مباشرة إلى مدينة كراكوف البولندية

أعلنت "العربية للطيران"، اليوم، عن إطلاق رحلاتها المباشرة من الشارقة إلى مدينة كراكوف في بولندا اعتباراً من 29 يونيو 2024 وستربط الرحلات المباشرة بين مطار الشارقة الدولي ومطار يوحنا بولس الثاني الدولي في كراكوف يومياً.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران"، إن إطلاق الرحلات المباشرة بين الشارقة ومدينة كراكوف في بولندا يمثل إضافة مهمة لشبكة وجهاتنا المتنامية، حيث تؤكد هذه الخطوة عزمنا على مواصلة تزويد المسافرين بخيارات سفر مدفوعة بالقيمة المضافة وإلى وجهات عالمية جديدة ومتميزة.

وأضاف أن العربية للطيران تحرص على توفير تجارب سفر معقولة التكلفة وتزويد المسافرين بفرص استثنائية للسفر المتكرر بغرض الترفيه أو العمل كما تتطلع قدماً إلى الترحيب بالمسافرين على متن رحلاتها الجديدة الى مدينة كراكوف.

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