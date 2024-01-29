تجدد القصف المدفعي على عدد من البلدات جنوب لبنان

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN- تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على عدد من البلدات جنوب لبنان.

واستهدفت مدفعية الاحتلال بلدات كفر كلا، ومروحين، وعيتا الشعب، ورميش، ودير ميماس، ويارين، والجبين، وشيحين، وأم التوت، والخيام.

وكانت مدفعية الاحتلال قد قصفت ليل أمس بلدات الناقورة، ويارين، وعلما الشعب، والضهيرة، وعيتا الشعب، وشيحين، ووادي ياطر، وبيت ليف، تزامناً مع غارة جوية على عدد من المنازل في بلدة الضهيرة.