خمسة شهداء برصاص الاحتلال في الضفة منذ الصباح

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- استشهد 5 فلسطينيين، منذصباح اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال في محافظات جنين شمالي الضفة الغربية ورام الله (وسط) وبيت لحم والخليل (جنوب).

ففي بلدة سلواد شرق رام الله، استُشهد الشاب عبيدة حسن عبد الرحمن حامد (18 عاما)، جراء إصابته بالرصاص الحي في الصدر.

وأضافت مصادر طبية، أن جثمان الشهيد جرى نقله إلى مجمع رام الله الطبي.

وفي مدينة الخليل، أعلنت وزارة الصحة، استشهاد الشاب مهند إسماعيل الفسفوس (18 عاما) متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الصدر، في بلدة دورا جنوب الخليل.

كما أفادت الصحة في بيان مقتضب، باستشهاد الشاب

معتز محمود اطبيش متأثرا بإصابته الخطيرة في الرأس، فيما آخران في أطرافهما السفلية.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة بتعزيزات عسكرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين.

وفي بيت لحم، أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الطفل راني ياسر خلف الشاعر (16 عاما)،بعد إطلاق وابل من الرصاص الحي، خلال المواجهات التي اندلعت في منطقة خربة الدير، دون أن تسمح قوات الاحتلال لطواقم الإسعاف بالوصول إليه، وقامت بعد ذلك باحتجاز جثمانه.

كما أصيب عشرات المواطنين

بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، خلال المواجهات.

وأفاد مصدر طبي في الهلال الأحمر /فرع بيت لحم،

شاب بالرصاص الحي في القدم، خلال المواجهات الدائرة.

وفي جنين،

استشهد

الشاب ثائر نعيم حمو (21 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في البطن، وذلك بعد محاولات حثيثة لإسعافه في مركز الهدف الطبي.

وعقب الاعلان عن استشهاد الشاب حمو، انطلقت مسيرة حاشدة في اليامون منددة بعمليه إعدامه، حيث نعته فصائل العمل الوطني واعلنت عن تشييع جثمانه بعد صلاة الظهر اليوم الاثني

وباستشهاد الشبان الخمسة،

يرتفع عدد شهداء الضفة منذ بدء العدوان في السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 378 شهيدا.



