الإعلام العبري يرصد تهديدات مصرية لإسرائيل بسبب خطة سرية

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن مصر هددت إسرائيل بقطيعة تامة إذا حاولت تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أراضيها.

وأوضحت قناة i24NEWS الإسرائيلية، إن العلاقات بين إسرائيل ومصر خلال الآونة الأخيرة تشهد أدنى مستوياتها منذ الحرب في غزة، حيث أن مسؤولين من كلا الجانبين يتبادلان التهم ويقتربان من النقطة التي سيكون خلالها من الصعب رأب هذا الصدع.

وقالت القناة العبرية أن جهاز المخابرات المصرية لم يجد أي دليل على خطة طرد الفلسطينيين من غزة، لكن هذه التصريحات وفقا لهؤلاء المسؤولين أقنعت الحكومة المصرية بأنها على ما يبدو توجد "خطة إسرائيلية سرية"، ولم يصل أي رد من إسرائيل عن هذا الموضوع.

وأضافت القناة العبرية أن الغضب المصري على إسرائيل تضاعف في الأسبوعين الأخيرين بعد تصريحات طاقم الدفاع في المحكمة الدولية الجنائية في لاهاي والاتهام القاطع وفرض المسؤولية على مصر بعدم إدخال مساعدات إنسانية كافية الى قطاع غزة. في الايام بعد المحكمة اقتبست وسائل اعلامية وعربية بصورة متكررة تصريحات المحامي في فريق الدفاع الإسرائيلي، كريستوفر ستيكر، قوله في ذلك الوقت إن "الدخول إلى قطاع غزة من مصر يخضع للسيطرة المصرية، وليس على إسرائيل أي التزام بموجب القانون الدولي للسماح بالدخول إلى غزة من أراضيها".

وقال مسؤولون إسرئيليون إنه في المرحلة الثالثة من الحرب، - أي المرحلة الحالية – سيتم تحريك القوات الإسرائيلية في اتجاه مدينة رفح افلسطينية المحاذية للحدود المصرية لتطهيرها من المقاومة الفلسطينية.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن تل أبيب نقلت رسالة إلى مصر عن طريق عدد من القنوات خلال الأيام الأخيرة، في حين عبرت القاهرة عن "قلق" حقيقي من مثل هذه الخطوة.

وأوضح التلفزيون الإسرائيلي أن السبب الرئيسي وراء القلق المصري من هذه الخطوة لأنها قد تؤدي الى هجرة جماعية الى سيناء، في حين ردت إسرئيل على مصر من أجل طمئانتها إن الحديث يدور عن خطوة مؤقتة، وإن إسرائيل لن تواصل تواجدها بالمنطقة بعد العملية- والتي لم يتم المصادقة عليها بعد بشكل نهائي.

فيما قالت مصادر لقناة i24NEWS الإسرائيلية إنه بسبب الخلافات بين البلدين، أقر إقامة طواقم عمل مشتركة بين إسرائيل ومصر.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن منظومة العلاقات بين البلدين كانت خلال الأسابيع الأخيرة "متوترة للغاية".

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت توترا كبيرا، حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، وفقا لتصريحات مسؤولين مصريين نقلتها صحيفة "وول ستريت جورنال" مؤخرا.

وعلى الرغم من المناقشات في مصر بشأن إعادة السفير من إسرائيل، إلا أن هذه الأحداث تأتي في ظل اتهامات إسرائيل للقاهرة بالمسؤولية عن فشل تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح.

وبدأت الخلافات بين البلدين عندما رفضت مصر إدانة عملية المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر، واستمرت الخلافات بعد حادثة استهداف قنبلة إسرائيلية لأهداف في رفح، مما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المصريين. ومن جانبها، اتهمت إسرائيل مصر بالسماح لحركة حماس بتهريب الأسلحة عبر حدودها، لكن مصر نفت هذه الاتهامات.

إلى جانب ذلك، أحدثت الحرب أضرارا بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث توقفت السياحة الإسرائيلية في سيناء بعد الحرب، وتراجعت عائدات مصر من تشغيل قناة السويس بسبب عمليات الحوثي في البحر الأحمر، وفق القناة العبرية.

ووفق تقارير أمريكية فقد خسرت مصر هذا العام حوالي 40% من دخلها من عبور قناة السويس مقارنة بالعام الماضي، مما يهدد بتكبد خسائر مالية هائلة في حال استمرار الأزمة في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي أفيد بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حاول المبادرة لمكالمة هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لكن رفض طلبه، ولم تستجب السلطات المصرية لطلب مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الذي بادر الى الأمر.

ويواصل نتنياهو ممارسة الضغوط على مصر لإدخال لاجئين من غزة بأعداد كبيرة، فيما عبر الرئيس السيسي ومسؤولين بالجيش المصري عن مخاوف من الخطاب الإسرائيلي عن التهجير الطوعي، حيث أنه من بين أمور الأخرى طرح حيار نقل قسم من سكان غزة الى مصر.

فيما صرح محمد أنور السادات عضو البرلمان المصري السابق وابن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات للصحيفة الأمريكية أنه منذ أن بدأت الحرب في غزة يوجد عدم ثقة بين الجانبين.



