صعوبة الوحدة المسيحية وضرورة تعريب قيادة الكنائس

MENAFN - Amman Net) انتهى أسبوع الصلاة من أجل الوحدة المسيحية، للسنة الثالثة عشرة على التوالي، من دون أيّ تقدّم في هذا المجال، فقد أقيمت صلوات في القدس، شارك فيها رؤساء الكنائس والجمهور المسيحي من كل الطوائف، حيث جرى التجاوب مع دعوة مجلس كنائس الشرق الأوسط لإحياء هذا التقليد السنوي الرائع، فقد ترك قرار رؤساء الكنائس في القدس تلبية دعوة المعايدة السنوية في مقرّ رؤساء إسرائيل في القدس الغربية ظلاله على جمع المسيحيين، ليس فقط في القدس وباقي فلسطين، بل أيضا في الأردن المجاور.

قوبل لقاء رئيس دولة الاحتلال هيرتسوغ في ظلّ العدوان على أهلنا في غزّة بالرفض وبيانات الاستنكار ومقاطعة جزئية من بعض الكنائس. وقد قدمّت الناشطة المقدسية المسيحيّة هند شريدة مداخله معمّقة وقوية نُشرت على موقع ملح الأرض، المختصّ بالمكوّن المسيحي في فلسطين والأردن، عرضت خلالها أساس المشكلة، وهو وجود أجانب في مواقع القرار، وعرّجت على ضرورة تعريب الكنيسة. وتساءلت شريده عمّا هو المطلوب من أبناء الطوائف المسيحية، ولكي لا تكون الإدانة الاستنكارية آنية، أو حتى موسميّة، فتخمَدُ مع الوقت، ولكي نستثمر الرّفض الحاصل في حراكٍ واعٍ، مدركٍ أننا نعيش في سياقٍ احتلاليّ مُرَكّب، يعاني فيه المسيحيون من احتلالاتٍ عدة؛ يجب أن يتولد حِراك فلسطيني وطنيّ أصيل وفاعل، يتابع، بشكلٍ حثيث، ما يحصل مع رؤساء الكنائس، ولا يكتفي بإظهار استنكار لحظي على زيارة هرتسوغ، وكأنها حدثٌ منفصل عن متوالية الأحداث الأخرى، وإنما يجدر التساؤل عن الدور الحقيقي للكنيسة، ورسالتها المبنية على الإيمان والرجاء والمحبة، ومساءلة رؤساء الكنائس والبطاركة عن أدائهم وتصرّفهم بالموارد المسيحية الفلسطينية، ومطالبتهم، على اختلاف طوائفهم، بالإفصاح عن موازنتها ونشرها على مواقعهم الإلكترونية اقتضاءً بمبادئ الشفافية. كما يجدُر على الحِراك أن يكون متيقّظاً للتقاطعات التي يتمادى بها بعض رؤساء الكنائس، متجاوزين السيادة الوطنية على الممتلكات والمقدّسات، وتصرّفهم بالأوقاف الكنسية كما يحلو لهم، وعلى نحوٍ مخالفٍ للقانون، غير مكترثين لجسم الكنيسة من جماعة المؤمنين الذين يشكّلونه. وبذلك علينا أن نقف ندّاً، ونضع حدّاً، ونكمل نضالنا وصولاً إلى تعريب الكنيسة، كنيسة الفلسطيني الأول السيد يسوع المسيح، له كل المجد.

ليست الدعوة إلى تعريب الكنيسة جديدةً، حيث يجلس حالياً في أعلى مناصب الطائفة الارثوذكسية، التي تمثل أكبر شريحة من المسيحيين العرب في المشرق، ومنذ القرن الخامس عشر، ومن دون انقطاع، مواطنون من دولة اليونان. ورغم استقبال الشعب الفلسطيني بحفاوة تعيين البطريرك ميشيل صباح إبّان الانتفاضة الأولى، ثم البطريرك فؤاد طوال، بحفاوة في المنطقة، إلا أن الكنيسة الكاثوليكية عادت إلى تعيين أجنبي (إيطالي) بطريركاً للقدس للاتين فيها، وجرى أخيرا ترفيعه إلى كاردينال، ما يعني أنه أصبح عضواً في مجلس الكرادلة الذي ينتخب أهم شخصية في الكنيسة الكاثوليكية وقد يكون هو المختار.

احتجّ المواطنون المسيحيون في فلسطين والأردن على ما حدث، وخصوصا في الأيام التي تلت اللقاء مع الرئيس الإسرائيلي، حيث نُشرت صور للقاء، وخلف المذكور أعلام إسرائيلية، وبعد أيام، نشرت صور للرئيس نفسه وهو يوقع على صواريخ ستُستخدم لقتل أبناء الشعب الفلسطيني في غزّة، وهو الذي جرى ذكر تصريحاته العنصرية التي نزعت الإنسانية عن الشعب الفلسطيني ضمن شكوى الإبادة الجماعية لدولة افريقيا. وأقيمت الندوات وجرى التوقيع على بيانات في الأردن وفلسطين، إلا أنها لم تغير شيئاً.

استمرّت حالة الغضب والاستنكار عندما قرّر الفاتيكان، وبتأييد من بطريركية اللاتين التي تشمل أكثر من 80 ألف كاثوليكي، إرسال مطران اللاتين في الأردن جمال خضر دعيبس، فلسطيني المولد، إلى الصومال وجيبوتي، اللذين لا يزيد المسيحيون فيهما على ألف شخص، ما اعتبره كثيرون، وخصوصا أبناء قرية الزبابدة الفلسطينية، أنه قرار جائر، وجرى توقيع أكثر من ألف شخص على عريضة اعتراض، إلا أن ذلك لم يغيّر القرار.

تتجلى فكرة الوحدة المسيحية في مشكلة تعدد الاحتفالات بالأعياد المسيحية، حيث يُحتفل في القدس وبيت لحم ثلاث مرّات لطوائف مسيحية مختلفة، وفي عيد القيامة، يُحتفل في موعدين. ومن المتوقّع أن تكون الفترة بين عيد القيامة (أو عيد الفصح) أكثر من شهر، حيث سيحتفل من يسيرون على الرزنامة الغربية في 31 مارس/ آذار، في حين أن الاحتفال لمن يسير على الرزنامة الشرقية سيكون في 5 آب (في حين سيكون العام القادم سنة كبيسة تلتقي الاحتفالات في اليوم نفسه. قرّر بعض المسيحيين، باستثناء القدس وبيت لحم، الاحتفال بعيد الميلاد في 25 ديسمبر/ كانون الأول (حسب الرزنامة الغربية) على أن يُحتفل بعيد القيامة حسب الرزنامة الشرقية، والذي يتغير كل عام).

اقترح الصحافي المسيحي العربي ألفرد عصفور العمل على كسر هذا التشرذم، حيث نشر مقالاً طالب فيه الاتفاق على الأعياد، خصوصا أن العام المقبل تحل ذكرى ألف وسبعمائة سنة على انعقاد مجمع نيقية الأول، وهو أول مجمّع مسكوني كانت لقراراته آثار عميقة وجذرية على العقيدة وعلى الكنيسة وعلى المؤمنين. وأسرد بالقول: "إذا ما اجتمعت النيات الطيبة والإرادة الصالحة، يمكن الوصول إلى نتائج تخدم العقيدة وتخدم الكنيسة وتخدم المؤمنين، فالأسباب التي أوجدت هذا الاختلاف في التقويم ليست أساسية، والاحتفال بعيد الفصح في تاريخ واحد يكفل خير المسيحيين عامة ويدعم الكيان المسيحي ويصون وحدته".

المطلوب قرارات جريئة للكنائس وللمؤمنين والدول التي تسيطر على الوضع القانوني. إننا لا نزال بعيدين عن الوحدة الحقيقية، التي لا يمكن أن تتم بغياب المحبّة التي اعتبرها الرسول بولس أنها أساس الإيمان المسيحي بقوله "المحبّة لا تسقط ابداً".