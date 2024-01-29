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الحزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة الشاب سويلمين وعائلته في عمان

1/29/2024 7:11:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ليلى القرشي

خيم الحزن على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب محمود طلب السويلمين وأسرته بحادث تسرب غاز المدفأة في منزلهم في عمان .
وقال ابن عم المتوفي عدي السويلمين لـ "الوكيل الاخباري" ان محمود متزوج منذ عامين ، ولديه طفل يوسف يبلغ من العمر عام ونصف وزوجته 25 عاماً ويقيم في شفا بدران .
وتابع ان محمود لم يحضر الى الدوام اليوم مما استدعى قلق عائلته وقاموا بالاتصال به دون اجابة ليتبين لاحقا وفاته بتسرب غاز المدفأة وهذا ما أكده تقرير الامن العام .
ونعى أصدقاء وأقارب محمود، مستذكرين طيب أخلاقه ونبل سيرته، معبّرين عن رضاه لوالديه .
وسيتم دفن محمود وعائلته غدا الثلاثاء بعد صلاة الظهر في مقبرة شفا بدران والعزاء في ديوان العائلة في شفا بدران .

إنا الله وإنا اليه راجعون

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