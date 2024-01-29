الحزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة الشاب سويلمين وعائلته في عمان

MENAFN - Al Wakeel News)

خيم الحزن على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب محمود طلب السويلمين وأسرته بحادث تسرب غاز المدفأة في منزلهم في عمان .

وقال ابن عم المتوفي عدي السويلمين لـ "الوكيل الاخباري" ان محمود متزوج منذ عامين ، ولديه طفل يوسف يبلغ من العمر عام ونصف وزوجته 25 عاماً ويقيم في شفا بدران .

وتابع ان محمود لم يحضر الى الدوام اليوم مما استدعى قلق عائلته وقاموا بالاتصال به دون اجابة ليتبين لاحقا وفاته بتسرب غاز المدفأة وهذا ما أكده تقرير الامن العام .

ونعى أصدقاء وأقارب محمود، مستذكرين طيب أخلاقه ونبل سيرته، معبّرين عن رضاه لوالديه .

وسيتم دفن محمود وعائلته غدا الثلاثاء بعد صلاة الظهر في مقبرة شفا بدران والعزاء في ديوان العائلة في شفا بدران .

إنا الله وإنا اليه راجعون

