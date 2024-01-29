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بث مباشر.. الأردن (0) - (0) العراق

1/29/2024 7:11:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انطلقت قبل قليل مواجهة المنتخب الوطني مع شقيقه المنتخب العراقي في مواجهة عربية قوية ضمن دور الـ16 لبطولة أمم آسيا على ستاد خليفة الدولي.
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وكان أعلن كل من الحسين عموتة تشكيل النشامى حيث جاءت كالآتي:
حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى
الدفاع: عبد الله نصيب - يزن العرب - إحسان حداد - سالم العجالين
الوسط: رجائي عايد - نزار الرشدان - موسى التعمري - علي علوان - محمود مرضي
الهجوم: يزن النعيمات
أما أعلن المدير الفني لمنتخب العراق خيسوس كاساس فأعلن تشكيل فريقه على النحو الآتي:
حراسة المرمى: جلال حسن
الدفاع: سعد ناطق - ريبين سولاقا - حسين علي - أحمد يحيى
الوسط: أمير العماري - أسامة رشيد - إبراهيم بايش - علي جاسم - يوسف الأمين
الهجوم: أيمن حسين

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