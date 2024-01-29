بث مباشر.. الأردن (0) - (0) العراق

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انطلقت قبل قليل مواجهة المنتخب الوطني مع شقيقه المنتخب العراقي في مواجهة عربية قوية ضمن دور الـ16 لبطولة أمم آسيا على ستاد خليفة الدولي.
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وكان أعلن كل من الحسين عموتة تشكيل النشامى حيث جاءت كالآتي:
حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى
الدفاع: عبد الله نصيب - يزن العرب - إحسان حداد - سالم العجالين
الوسط: رجائي عايد - نزار الرشدان - موسى التعمري - علي علوان - محمود مرضي
الهجوم: يزن النعيمات
أما أعلن المدير الفني لمنتخب العراق خيسوس كاساس فأعلن تشكيل فريقه على النحو الآتي:
حراسة المرمى: جلال حسن
الدفاع: سعد ناطق - ريبين سولاقا - حسين علي - أحمد يحيى
الوسط: أمير العماري - أسامة رشيد - إبراهيم بايش - علي جاسم - يوسف الأمين
الهجوم: أيمن حسين
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