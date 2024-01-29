جفاف الفم في الصباح- هل يكون علامة على الإصابة بالسكري؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعاني بعض الأشخاص من جفاف الفم عند الاستيقاظ من النوم صباحًا، دون معرفة السبب وراء ذلك والإرشادات الواجب اتباعها للتخلص من هذه المشكلة، إلا أنه قد يدل في بعض الأحيان عن الإصابة بالسكري.



هل يكون جفاف الفم في الصباح علامة على الإصابة بالسكري

يوضح الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة أن جفاف الفم عند الاستيقاظ من النوم ينتج عن قلة شرب الماء على مدار اليوم، خاصةً عند ارتفاع درجة حرارة الطقس في فصل الصيف وإفراز الجسم لمزيد من العرق.



وأوضح استشاري الصحة العامة، أن جفاف الفم يعتبر أحد أعراض الإصابة بمرض السكري أيضًا، لأن ارتفاع نسبة السكر بالدم تتسبب في كثرة التبول، ما يؤدي إلى الشعور بالعطش.

وأكد حتة، أن ارتفاع نسبة السكر في الدم يظهر على صورة أعراض على الشخص المصاب تشمل ما يلي:

- الشعور بالعطش الشديد أو الجوع الشديد.

- الجفاف في الفم.

- تغيرات في الرؤية أو عدم وضوح الرؤية.

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