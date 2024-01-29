رئيس طاقم الدفاع عن نتنياهو بقضايا الفساد يطلب إعفاءه من مهمة الدفاع عنه

رئيس طاقم الدفاع عن نتنياهو بقضايا الفساد يطلب إعفاءه من مهمة الدفاع عنه
التاريخ
1/29/2024 7:11:20 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
طالب رئيس طاقم الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد بإعفاءه من مهمة الدفاع عنه وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .
يشار إلى أن نتنياهو يتابع في قضايا مرتبطة بالفساد والرشوة وخيانة الأمانة.
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