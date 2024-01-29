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ولي العهد للنشامى: منصورين بعون الله

1/29/2024 7:11:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تمنى ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني التوفيق للنشامى في مباراتهم أمام منتخب العراق اليوم الاثنين.
ونشر ولي العهد "ستوري" عبر حسابه الرسمي في انستغرام متضمنا صورة لمنتخب النشامى معلقا عليها "بالتوفيق لنشامى منتخبنا اليوم.. منصورين بعون الله".





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