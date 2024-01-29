ولي العهد للنشامى: منصورين بعون الله
التاريخ
1/29/2024 7:11:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تمنى ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني التوفيق للنشامى في مباراتهم أمام منتخب العراق اليوم الاثنين.
ونشر ولي العهد "ستوري" عبر حسابه الرسمي في انستغرام متضمنا صورة لمنتخب النشامى معلقا عليها "بالتوفيق لنشامى منتخبنا اليوم.. منصورين بعون الله".
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