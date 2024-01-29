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أونروا: إذا لم يستأنف التمويل فلن نتمكن من مواصلة خدماتنا بعد نهاية شباط المقبل

1/29/2024 7:11:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إنه إذا لم يستأنف تمويل المنظمة فلن تتمكن من مواصلة خدماتها بالمنطقة بما في ذلك غزة بعد نهاية فبراير/شباط المقبل.

وعلّقت الكثير من الدول الأوروبية تمويلها الذي تقدمه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بعد مزاعم حول مشاركة موظفين من الوكالة في الهجوم الذي شنته "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

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