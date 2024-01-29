الاحتلال يعلن اصابة 2771 عسكريا منذ بداية الحرب
التاريخ
1/29/2024 7:11:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اصابة 6 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.
واضاف جيش الاحتلال ان 2771 عسكريا أصيبوا منذ بداية الحرب، بينهم 1276 منذ بدء الهجوم البري.
كما واكد ان 388 عسكريا يتلقون العلاج إثر إصابتهم بقطاع غزة، بينهم 39 جروحهم خطيرة و240 متوسطة و109 طفيفة.
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