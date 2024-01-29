الاحتلال يعلن اصابة 2771 عسكريا منذ بداية الحرب

MENAFN - Al Wakeel News)اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اصابة 6 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.



واضاف جيش الاحتلال ان 2771 عسكريا أصيبوا منذ بداية الحرب، بينهم 1276 منذ بدء الهجوم البري.



كما واكد ان 388 عسكريا يتلقون العلاج إثر إصابتهم بقطاع غزة، بينهم 39 جروحهم خطيرة و240 متوسطة و109 طفيفة.