انفجارات قرب كريات شمونة على الحدود مع لبنان
التاريخ
1/29/2024 7:11:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وقعت انفجارات قرب كريات شمونة في الجليل الأعلى على الحدود مع لبنان.
وافاد مراسل الجزيرة ان صفارات الإنذار دوت في المنطقة.
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