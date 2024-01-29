الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة أخرى في مقاطعة خاركوف

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن قواتها حررت بلدة تابايفكا في مقاطعة خاركوف، وحسنت مواقعها على محور كراسني ليمان.
وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: "على محور كوبيانسك حررت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" بعملياتها النشطة بلدة تابايفكا الواقعة في مقاطعة خاركوف".
كما ذكرت الدفاع الروسية أن وحدات من مجموعة قوات "الوسط" حسنت وضعها على الخط الأمامي على محور كراسني ليمان.
RT
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