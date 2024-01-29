المفوضية الأوروبية تقرر مراجعة تمويلها للأونروا

MENAFN - Al Wakeel News)قررت المفوضية الأوروبية مراجعة التمويل المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأن لا تمويل إضافيا للوكالة حتى نهاية فبراير/شباط المقبل.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إنه إذا لم يستأنف تمويل المنظمة فلن تتمكن من مواصلة خدماتها بالمنطقة بما في ذلك غزة بعد نهاية فبراير/شباط المقبل.



وكانت الكثير من الدول الأوروبية قد علقت تمويلها الذي تقدمه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بعد مزاعم حول مشاركة موظفين من الوكالة في الهجوم الذي شنته "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر.