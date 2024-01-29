بدون أدوية - هكذا تتخلص من الحروق المنزلية المفاجئة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تحدث حروق الجلد نتيجة التعرض لدرجات حرارة منخفضة، يمكن أن تتراوح حروق الجلد من الخفيفة إلى الشديدة، اعتمادًا على شدة التعرض للبرودة، ورغم إمكانية التعامل معها من خلال استخدام بعض الأدوية، إلا أن البعض يتساءل عن الطرق الكبية الي تساعد في التخلص منها.

و في السياق، التالي نقدم الشروط التي يجب اتباعها للتعامل مع الحروق الجلدية المفاجئة في المنزل، وذلك حسبما ذكرته الدكتورة رحاب حجازي أستاذ الأمراض الجلدية بجامعة القاهرة.

طرق طبيعية للتعامل مع الحروق الجلدية

أوضحت الطبيبة، أنه يمكن التعامل مع الحروق الجلدية البسيطة، مثل حروق الدرجة الأولى والثانية، في المنزل ومع ذلك فاذا كانت من حروق الدرجة الثالثة أو إذا كانت الحروق واسعة النطاق، يجب طلب العناية الطبية الفورية، مشيرة إلى بعض الطرق المنزلية للتعامل مع الحروق الجلدية من بينها ما يلي:

- إبعاد المصاب عن مصدر الحرارة، فإذا كان الحرق ناجمًاعن حريق، فاطفئه على الفور، وإذا كان الحرق ناجمًا عن مادة كيميائية، يجب إزالة المادة الكيميائية من الجلد باستخدام الماء أو محلول حمضي أو قلوي.

- تقييم شدة الحرق، إذا كان الحرق شديدًا، فيجب طلب العناية الطبية الفورية.

- تبريد المنطقة المصابة بالماء الجاري البارد لمدة 10-15 دقيقة، فقد يساعد ذلك التبريد على تقليل الألم والتورم والالتهاب.

- تغطية المنطقة المصابة بضمادة نظيفة وجافة فهي تساعد على حماية المنطقة المصابة من العدوى.

- إعطاء المصاب مسكنًا للألم، مثل الإيبوبروفين أو الأسيتامينوفين.

- مراقبة المصاب عن كثب بحثًا عن أي علامات للعدوى، مثل الاحمرار أو التورم أو الألم المتزايد أو الحمى.

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