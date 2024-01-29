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وسائل إعلام سورية: 4 قتلى في قصف إسرائيلي استهدف محيط منطقة السيدة زينب بدمشق

1/29/2024 7:11:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام سورية إن 4 قتلى سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف مزرعة بمحيط منطقة السيدة زينب في دمشق.


وأشارت إلى أن اعتداء إسرائيليا بثلاثة صواريخ استهدف مزرعة في محيط منطقة السيدة زينب وأن الدفاعات الجوية تصدت لما وصفته بـ "العدوان".


وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن الهجوم على منطقة السيدة زينب استهدف "مقرا استشاريا إيرانيا"، وأن تقارير أولية تشير إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.


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