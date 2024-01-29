وسائل إعلام سورية: 4 قتلى في قصف إسرائيلي استهدف محيط منطقة السيدة زينب بدمشق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت وسائل إعلام سورية إن 4 قتلى سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف مزرعة بمحيط منطقة السيدة زينب في دمشق.
وأشارت إلى أن اعتداء إسرائيليا بثلاثة صواريخ استهدف مزرعة في محيط منطقة السيدة زينب وأن الدفاعات الجوية تصدت لما وصفته بـ "العدوان".
وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن الهجوم على منطقة السيدة زينب استهدف "مقرا استشاريا إيرانيا"، وأن تقارير أولية تشير إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
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