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أزمة البحر الأحمر تؤخر الإمدادات 10-15 يوما في ميناء برشلونة

1/29/2024 7:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس ميناء برشلونة، اليوم الاثنين، إن وصول السفن يتأخر لفترة تتراوح بين عشرة و15 يوما في الميناء الإسباني نظرا لاضطرارها للالتفاف حول أفريقيا لتجنب هجمات محتملة في البحر الأحمر.


وأضاف في تصريحات للصحفيين أن هذا التأخير يؤثر على السفن التي تحمل كل أنواع السلع والشحنات بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال.


ومنذ ديسمبر حولت شركات شحن مسار مئات السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا لتجنب هجمات الحوثيين. وتستغرق الرحلة حول أفريقيا فترة أطول بعشرة إلى 14 يوما، كما أنها أكثر تكلفة مقارنة بالمرور عبر البحر الأحمر وقناة السويس.


وتستهدف الهجمات ممرا يتعامل مع نحو 15 بالمئة من حركة الشحن العالمية باعتباره قناة حيوية بين أوروبا وآسيا.


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