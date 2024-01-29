أزمة البحر الأحمر تؤخر الإمدادات 10-15 يوما في ميناء برشلونة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس ميناء برشلونة، اليوم الاثنين، إن وصول السفن يتأخر لفترة تتراوح بين عشرة و15 يوما في الميناء الإسباني نظرا لاضطرارها للالتفاف حول أفريقيا لتجنب هجمات محتملة في البحر الأحمر.
وأضاف في تصريحات للصحفيين أن هذا التأخير يؤثر على السفن التي تحمل كل أنواع السلع والشحنات بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال.
ومنذ ديسمبر حولت شركات شحن مسار مئات السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا لتجنب هجمات الحوثيين. وتستغرق الرحلة حول أفريقيا فترة أطول بعشرة إلى 14 يوما، كما أنها أكثر تكلفة مقارنة بالمرور عبر البحر الأحمر وقناة السويس.
وتستهدف الهجمات ممرا يتعامل مع نحو 15 بالمئة من حركة الشحن العالمية باعتباره قناة حيوية بين أوروبا وآسيا.
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