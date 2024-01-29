برلمان الكويت يدعو لجلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لمناقشة الانتهاكات في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دعا غالبية نواب مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) اليوم الاثنين حكومة البلاد لطلب عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمناقشة الانتهاكات في قطاع غزة إذ أن الكويت عضوا في المجلس.
ووفقا لبيان حصلت عليه رويترز دعا 36 نائبا من البرلمان المكون من 50 عضوا، الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية إلى أن تطلب من مجلس حقوق الإنسان "تشكيل لجنة تحقيق دولية بما يرتكبه العدو الصهيوني من جرائم ضد الإنسانية".
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