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برلمان الكويت يدعو لجلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لمناقشة الانتهاكات في غزة

1/29/2024 6:10:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعا غالبية نواب مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) اليوم الاثنين حكومة البلاد لطلب عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمناقشة الانتهاكات في قطاع غزة إذ أن الكويت عضوا في المجلس.


ووفقا لبيان حصلت عليه رويترز دعا 36 نائبا من البرلمان المكون من 50 عضوا، الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية إلى أن تطلب من مجلس حقوق الإنسان "تشكيل لجنة تحقيق دولية بما يرتكبه العدو الصهيوني من جرائم ضد الإنسانية".


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