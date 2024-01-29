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الدغمي أمام النواب: الصمت أبلغ من الكلام - فيديو

1/29/2024 6:10:49 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس النواب الأسبق خلال مناقشة الموازنة العامة لسنة 2024 إن الصمت أبلغ من الكلام في إشارة لما يجري من عدوان إسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأضاف الدغمي: "لقد كان لدي كلمة مكتوبة حول الموازنة ولكن الظروف التي تمر بها الأمة وخاصة في غزة والضفة الغربية وفي فلسطين عموما تمنعني من الكلام".
وتابع: "هذا الدم الذي يسيل كل يوم وفي كل لحظة. هذا الدم الغالي دم الشهداء الصابرين الصامدين أثر بنا جميعا وبي شخصيا وقلت الصمت بهكذا موقف أبلغ من الكلام".
وألقى الدغمي في نهاية حديثه أبياتا شعرية للشاعر العراقي محمد الجواهري.

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