Monday, 29 January 2024 03:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزيرة التنمية الاجتماعية تلتقي السفير البريطاني لدى المملكة

1/29/2024 6:10:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، اليوم الاثنين، السفير البريطاني لدى المملكة، فيليب هول.


وجرى خلال اللقاء، الذي حضره أمين عام الوزارة ومدير عام صندوق المعونة الوطنية والمعنيين بحث سبل تعريز آفاق التعاون بين البلدين في مجالات الحماية الاجتماعية.


واستعرضت بني مصطفى الخدمات التي تقدمها الوزارة للفئات المستهدفة، والتوّسع في عملية الاستهداف للمستفيدين من برامج الوزارة وصندوق المعونة الوطنية وبرنامج التمكين الاقتصادي، وبرنامج التخريج لنقل أبناء المنتفعين، الى معتمدين على أنفسهم ، وبالتالي شمول الفئات على قائمة الانتظار.


وأشارت إلى أن الوزارة تقود محور التمكين مع عدد من الوزارات، وتتضمن مسار الرعاية الذي يشمل المسنين وفئة الأيتام وفاقدي السند الأسري، والنساء، وكذلك محور التنمية الاجتماعية الذي يتناول دعم مؤسسات المجتمع المدني، لتمكينها من القيام بالخدمات وتوفير الفرص لها، بالإضافة إلى أهمية تطوير واستدامة برنامج مكاني والواحات.
من جهته، أعرب السفير البريطاني عن أهمية تعزيز آفاق التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات في مجالات الحماية الاجتماعية.

MENAFN29012024000208011052ID1107780323

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث