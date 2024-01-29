الصحة الفلسطينية: شهيد ثانٍ متأثرا بجروحه في الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد الشاب مهند إسماعيل الفسفوس (18 عاما) متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الصدر، في بلدة دورا جنوب الخليل.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة بتعزيزات عسكرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة أربعة شبان بالرصاص الحي، أعلن عن استشهاد أحدهم سابقا وهو معتز محمود اطبيش (30 عاما) إثر إصابته بجروح خطيرة في الرأس.
وباستشهاد الفسفوس واطبيش من دورا، وثائر نعيم حمو من اليامون، والطفل راني ياسر خلف الشاعر من تقوع، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 377.
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