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الصحة الفلسطينية: شهيد ثانٍ متأثرا بجروحه في الخليل

1/29/2024 6:10:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد الشاب مهند إسماعيل الفسفوس (18 عاما) متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الصدر، في بلدة دورا جنوب الخليل.


وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة بتعزيزات عسكرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة أربعة شبان بالرصاص الحي، أعلن عن استشهاد أحدهم سابقا وهو معتز محمود اطبيش (30 عاما) إثر إصابته بجروح خطيرة في الرأس.


وباستشهاد الفسفوس واطبيش من دورا، وثائر نعيم حمو من اليامون، والطفل راني ياسر خلف الشاعر من تقوع، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 377.


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