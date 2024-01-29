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القوة البحرية: لا تغيير على حركة القوارب في العقبة بسبب الأحوال الجوية

1/29/2024 6:10:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- براءة الشلالدة
قال قائد القوة البحرية والزوارق الملكية العقيد هشام الجراح إنه لا تغيير على حركة القوارب الصغيرة في العقبة لغاية الآن بسبب الأحوال الجوية.
وأضاف الجراح اليوم الاثنين لـ"الوكيل الاخباري" أنهم سينفذوا حملة تنظيف لجوف البحر الأحمر غداً الثلاثاء بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشرطة والجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية في محافظة العقبة وبمشاركة ممثلين عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وأكد أنه من القوة البحرية سيشارك في الحملة 20 غطاساً سيعملوا على إزالة الشوائب عن الشعب المرجانية وخاصة في مواقع الغوص المعتمدة، وتهدف هذه الحملة الحفاظ على نظافة البحر باستمرار وتشجيع سياحة الغوص في مدينة العقبة.
وأكد أنه فور حدوث أي تغيير على سرعة الرياح وحركة القوارب سيتم الإعلان عن ذلك.




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