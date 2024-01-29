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تضامناً مع والدته.. شاهد خالد سليم يحلق شعره على الهواء

1/29/2024 6:10:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تصدر الفنان خالد سليم محرك البحث "غوغل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن فاجأ الفنان جمهوره وأقدم على حلق شعر رأسه على الهواء، وذلك تضامناً مع والدته التي أصيبت بمرض سرطان الثدي مؤخراً.

وخلال لقاء تلفزيوني، أعلن خالد سليم تضامنه مع والدته وحلق شعره بالكامل ودخل في نوبة بكاء حزناً عليها وقال "عايز أعمل حاجة كان نفسي أعملها ولكن كان عندي التزامات مخلتنيش أعملها، ولكن أنا بعتذر للالتزامات اللي جاية، وأنا بعلن تضامني التام لماما بعد إصابتها بالسرطان.. لها ولكل اللي جالهم المرض اللعين ده وكل الناس اللي فقدت أحد أسرتها وأحبابها بسبب المرض القذر ده، ربنا يخليكي لينا يا ماما انتي لو روحتي كلنا هنضيع يا ماما".

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