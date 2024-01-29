تضامناً مع والدته.. شاهد خالد سليم يحلق شعره على الهواء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تصدر الفنان خالد سليم محرك البحث "غوغل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن فاجأ الفنان جمهوره وأقدم على حلق شعر رأسه على الهواء، وذلك تضامناً مع والدته التي أصيبت بمرض سرطان الثدي مؤخراً.
وخلال لقاء تلفزيوني، أعلن خالد سليم تضامنه مع والدته وحلق شعره بالكامل ودخل في نوبة بكاء حزناً عليها وقال "عايز أعمل حاجة كان نفسي أعملها ولكن كان عندي التزامات مخلتنيش أعملها، ولكن أنا بعتذر للالتزامات اللي جاية، وأنا بعلن تضامني التام لماما بعد إصابتها بالسرطان.. لها ولكل اللي جالهم المرض اللعين ده وكل الناس اللي فقدت أحد أسرتها وأحبابها بسبب المرض القذر ده، ربنا يخليكي لينا يا ماما انتي لو روحتي كلنا هنضيع يا ماما".
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