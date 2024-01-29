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الألياف نوعان أحدهما لخفض الكوليسترول والسكر

1/29/2024 6:10:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هناك نوعان رئيسيان من الألياف الغذائية، القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، وكلاهما يجب أن يكون جزءاً من نظامك الغذائي كل يوم.
وبحسب "مايو كلينيك"، تذوب الألياف القابلة للذوبان في الماء، وتساعد على خفض نسبة الكوليسترول، واستقرار نسبة السكر في الدم، وإبطاء امتصاص الكربوهيدرات من الطعام، إلى جانب دورها كمليّن للأمعاء.


وتوجد هذه النوعية بنسبة كبيرة في الأطعمة التالية: الشوفان، والتفاح، والمكسرات، والبذور، والبقوليات، والتوت، والحمضيات.


بينما تجذب الألياف غير القابلة للذوبان الماء إلى الأمعاء، ما يعزز حركة الفضلات عبر الجهاز الهضمي. وهذه النوعية مفيدة للغاية لمن يعانون من الإمساك وعدم الانتظام حركة الأمعاء.


وتوجد هذه النوعية من الألياف بكثرة في: كل الحبوب، والفاصوليا الخضراء، والمكسرات، والقرنبيط، والجزر، والبطاطس.


ماذا عن مكملات الألياف؟
وبحسب "إفري داي هيلث"، تعتبر مكملات الألياف طريقة أخرى بسيطة لزيادة كمية الألياف التي تتناولها، على الرغم من أنها لا تهدف إلى استبدال الأطعمة الغنية بالألياف تماماً.


ولا تقدم المكملات الغذائية نفس مجموعة العناصر الغذائية التي توفرها الأطعمة الكاملة، فمكملات الألياف تستخدم لتعظيم فوائد النظام الغذائي الغني بالألياف وليس بديلاً عنه.


وتوجد أدلة على أن زيادة الألياف، بنوعيها، تحسن البكتيريا الصديقة في الأمعاء، وينعكس ذلك على تقوية المناعة، والصحة النفسية.

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