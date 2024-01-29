الطاقة تشارك بالمؤتمر الأول للنفط والغاز في بغداد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شاركت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في أعمال المؤتمر الأول للنفط والغاز وآفاقه المستقبلية، المنعقد في العاصمة العراقية بغداد خلال اليومين الماضيين.



وتحدث رئيس الوفد الأردني؛ مدير مشاريع المصادر الطبيعية في الوزارة الجيولوجي بهجت العدوان في كلمة بالمؤتمر عن النشاطات التي تنفذها الوزارة في مجال الاستكشافات النفطية والدراسات المصاحبة لها وأعمال الحفر.



وتناول العدوان -بحسب بيان صدر عن الوزارة اليوم الاثنين- أهم المشاريع المستقبلية في مجال النفط والغاز، مشيرًا إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة؛ سعيا لتسهيل وتوفير بيئة حاضنة للاستثمار في هذا المجال، وفقا لرؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة مؤخرا.



من جهته، عرض عضوا الوفد المهندسان بسام عبابنة وفداء عبد الحق، الفرص الاستثمارية في منطقة السرحان التطويرية، والخصائص النفطية لحقل حمزة ومناطق الاستكشاف النفطية في المملكة.



وشارك في المؤتمر الذي يعقده الاتحاد العام للمهندسين العرب بالتعاون مع نقابة المهندسين العراقية، بالإضافة إلى الأردن، سوريا، لبنان، العراق ، ليبيا، مصر، السودان وسلطنة عمان.