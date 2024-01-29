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أرباح مجموعة بنك الإسكان لعام 2023 ترتفع بنسبة 6.3% والتوصية بتوزيع 25% أرباحاً على المساهمين

1/29/2024 6:10:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل، عن نتائج بياناتها المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول 2023، والتي تظهر تحقيق صافي أرباح بعد المخصصات والضرائب بقيمة 140.8 مليون دينار لعام 2023، مقابل 132.4 مليون دينار تم تحقيقها خلال العام 2022، أي بنمو بلغت نسبته 6.3%، ويعد هذا المستوى من الأرباح الأعلى في تاريخ البنك.
وفي تعقيب له على النتائج المالية للمجموعة لعام 2023، عبر رئيس مجلس الإدارة، عبد الإله الخطيب، عن ارتياحه لهذه النتائج المالية، التي تظهر تمكن المجموعة من مواصلة تحقيق نمو مستدام في أرباحها، ومشيراً إلى أنها جاءت متوافقة مع النهج الاستراتيجي الشامل والمرن المتبع لديها، والمرتكز على مفهوم الاستدامة والتطوير المستمر المواكب لروح العصر الرقمية والمنسجم مع المتطلبات والاحتياجات.
وبين الخطيب بأن مزيجاً من القدرات والإمكانيات وقفت وراء تحقيق هذه النتائج، وهي التي تنوعت ما بين الموارد الاستثمارية المستدامة، والعمليات التشغيلية الكفؤة، والتوظيف والتوجيه الفعال للموارد المتاحة ضمن مختلف القطاعات التشغيلية، والمحافظ الائتمانية المتسمة بالجودة والسلامة.
وأشار الخطيب إلى أن المجموعة حافظت على متانة وقوة المركز المالي للبنك، في ظل تحديات محلية وخارجية وتداعيات تطورات دولية واقليمية، إضافة الى التحديات والآثار الجسيمة للعدوان الإسرائيلي على غزة، مما يلقي بظلاله على قطاعات اقتصادية هامة كالخدمات والسياحة والنقل.
وفي ضوء هذه النتائج المالية، أوصى مجلس الإدارة بعد إقراره البيانات المالية لعام 2023 خلال اجتماعه بتاريخ 25/1/2024، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2023 بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم، علماً بأن هذه البيانات المالية ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة البنك المركزي الأردني.
ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك، عمار الصفدي، أن النمو الذي سجلته المجموعة شمل مختلف مؤشراتها المالية بنسب عكست مدى الكفاءة لإدارة الموجودات والمطلوبات، وجاءت بدعم من كافة القطاعات التشغيلية.
وأشار الصفدي الى أن البنك تمكن مع نهاية العام 2023 من المحافظة على تحقيق نمو مستدام في العائد على موجودات البنك وحقوق مساهميه ليصل الى مستوى 1.64% و 10.9% على التوالي، ويعكس هذا المستوى المتميز من الأداء الإدارة الأمثل لموجودات البنك ومطلوباته وقوة وصلابة مركزه المالي.
وقال الصفدي بأن إجمالي الدخل المتأتي من العمليات البنكية الرئيسية ارتفع بنسبة 15.9% ليصل إلى 438.0 مليون دينار، مقارنة مع 378.0 مليون دينار تم تحقيقها خلال عام 2022، فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية ارتفاعاً قوياً بنسبة 18.9% مقارنة مع ما تم تحقيقه خلال عام 2022، لتصل إلى 253.1 مليون دينار، نتيجة لجهود المجموعة في زيادة إجمالي الدخل وتنويع مصادره، وتحسين الكفاءة التشغيلية للعمليات.
وأشار الصفدي إلى أن البنك ومواصلة للعمل بسياسته المتحفظة تحسباً لمواجهة أية ظروف أو تحديات، قام خلال عام 2023 ببناء مخصصات اضافية للخسائر الائتمانية المتوقعة زادت عن 35 مليون دينار، مما سيساهم في تعزيز نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة، وكذلك للديون العاملة والمصنفة ضمن المرحلة الثانية.
وبين الصفدي أن مجموعة البنك تمكنت من زيادة صافي التسهيلات الائتمانية بنسبة 4.8% لتصل إلى 4.5 مليار دينار كما في نهاية عام 2023، إلى جانب زيادة ودائع العملاء بنسبة 6.2% لتصل إلى 5.7 مليار دينار، إضافة إلى المحافظة على متانة القاعدة الرأسمالية للبنك؛ حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 1.3 مليار دينار، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.8% كما في نهاية عام 2023، وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل.
وأوضح الصفدي أن البنك يواصل تطبيق العديد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية بما فيها تلك المتعلقة باستراتيجية تحول البنك الرقمي، الأمر الذي أدى لمزيد من التنويع والتميز والتكامل فيما قدمه من منتجات وحلول وخدمات لبى عبرها ومن خلال مختلف القنوات بما فيها تلك الرقمية المتطورة، متطلبات العملاء من مختلف القطاعات البنكية، والذين واصل رعايتهم ومكافأتهم وتقدير ثقتهم به وولائهم له، متمكناً من توسيع قاعدتهم والحفاظ على رضاهم.
وبالتوازي مع هذه الجهود والنتائج، واصلت المجموعة تعزيز أعمالها ونشاطاتها المجتمعية، من خلال مبادراتها وبرامجها للمسؤولية المؤسسية المجتمعية التي غطت مختلف محاور التنمية.
واختتم الصفدي حديثه بالتأكيد على ثقته في قدرة البنك على مواصلة تحقيق المزيد من النمو والتطور مستقبلا، وتقديم أحدث التطبيقات الإلكترونية والرقمية بالقياس مع أفضل الممارسات المصرفية المعمول بها عالمياً، إلى جانب مواكبته المستمرة للتطورات المستجدة في عالم الصناعة المصرفية وما توفره التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، وبما يليق بمكانة البنك المتقدمة في السوق المصرفية الأردنية.




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