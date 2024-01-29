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سرايا القدس: قصفنا نقطة دعم لوجستي للاحتلال شمال غرب غزة

1/29/2024 6:10:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت بصواريخ، بينها بدر 1 وقذائف هاون، نقطة دعم لوجستي لجنود وآليات الاحتلال بمنطقة السودانية شمال غربي غزة.


وفي اليوم الـ115 للعدوان على غزة يواصل الجيش الإسرائيلي قصف المناطق السكنية، مما أسفر عن عشرات الشهداء، بينهم صحفي، كما أطلق النار في محيط مستشفى الشفاء، واستمر في محاصرة مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي لليوم السادس على التوالي.


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