سرايا القدس: قصفنا نقطة دعم لوجستي للاحتلال شمال غرب غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت بصواريخ، بينها بدر 1 وقذائف هاون، نقطة دعم لوجستي لجنود وآليات الاحتلال بمنطقة السودانية شمال غربي غزة.
وفي اليوم الـ115 للعدوان على غزة يواصل الجيش الإسرائيلي قصف المناطق السكنية، مما أسفر عن عشرات الشهداء، بينهم صحفي، كما أطلق النار في محيط مستشفى الشفاء، واستمر في محاصرة مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي لليوم السادس على التوالي.
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