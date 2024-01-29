هجوم يستهدف قوات أمريكية حديث مواقع التواصل .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) بعد تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند مبيضين عن الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية قرب الحدود السورية، حيث قال بأن الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي أدى إلى مقتل ٣ جنود أمريكيين وجرح آخرين، ومن جهته قال الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن هذا الهجوم نفذته جماعات متشددة مدعومة من إيران تعمل بسوريا والعراق، وبأنه سيتم محاسبة كل المسؤولين عن هذا الهجوم.
لقيت تلك التصريحات تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
فعلق كريم: هذا عمل بطولي وليس إرهابي، كل ما فعلته المقاومة الإسلامية في العراق هو لمساندة أهل غزة الذين يعيشون إبادة جماعية.
وقالت براءة عاشور: نعزي؟؟؟ ٣ جنود أمريكان صار إرهابي؟؟ .. طيب و٣٠ ألف غزاوي شو هدول؟؟؟ اعوذ بالله من هيك حياة.
ونشر محمد خصاونة: اهم اشي ما صاب جيشنا النشامى، نحن لا نهتم قصدي نحن ندين بما حدث للامريكين.
وأضافت سارة: ٣ أمريكان ماتوا وهزوا الدينيا بالخبر وشوي بعلنوا الحرب، اما ٣٠ ألف استشهدوا مع التعذيب عادي حسبي الله ونعم الوكيل.
وعلق محي الدين العجاجرة: الخبر كان ناقص تكتبوا استشهاد ٣ جنود امريكيين .. دنيا عجيبة ما عليها غرايب
وقالت ريما محافظة: هجوم ارهابي؟! بحب اعرفلكم شو يعني ارهاب .. ارهاب هي كلمة مشتقة من امريكا وحليفتها اسرائيل.
وأضاف عبدالله الصمادي: مش عارف انام قلقان ع شان ال ٣ جنود ي حرام
ماذا عن قرابة ٣٠ الف شهيد في غزه ماذا عن المجاعه
ماذا عن التهجير القسري
مراد القرالة :
عند طالع كل نهار يتفرغ أشخاص كلهم حقد للأنتقاص من #الأردن عبر افتراءات وكذب وتدليس وتخوين وجحود ونكران السبب ليس سياسات الأردن ومواقفه التاريخية،بل هناك عقول يغيظها وجود الأردن وهويته العروبية الوفية،ومهما فعل الأردن فسيبحث هؤلاء"المأزومين" السفلة عن أي شيء يسدون فيه أحقادهم.
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · هجوم يستهدف قوات أمريكية حديث مواقع التواصل
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