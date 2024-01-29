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هجوم يستهدف قوات أمريكية حديث مواقع التواصل .. استمع

1/29/2024 6:10:39 AM
(MENAFN- Amman Net) بعد تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند مبيضين عن الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية قرب الحدود السورية، حيث قال بأن الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي أدى إلى مقتل ٣ جنود أمريكيين وجرح آخرين، ومن جهته قال الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن هذا الهجوم نفذته جماعات متشددة مدعومة من إيران تعمل بسوريا والعراق، وبأنه سيتم محاسبة كل المسؤولين عن هذا الهجوم.

لقيت تلك التصريحات تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

فعلق كريم: هذا عمل بطولي وليس إرهابي، كل ما فعلته المقاومة الإسلامية في العراق هو لمساندة أهل غزة الذين يعيشون إبادة جماعية.

وقالت براءة عاشور: نعزي؟؟؟ ٣ جنود أمريكان صار إرهابي؟؟ .. طيب و٣٠ ألف غزاوي شو هدول؟؟؟ اعوذ بالله من هيك حياة.

ونشر محمد خصاونة: اهم اشي ما صاب جيشنا النشامى، نحن لا نهتم قصدي نحن ندين بما حدث للامريكين.

وأضافت سارة: ٣ أمريكان ماتوا وهزوا الدينيا بالخبر وشوي بعلنوا الحرب، اما ٣٠ ألف استشهدوا مع التعذيب عادي حسبي الله ونعم الوكيل.

وعلق محي الدين العجاجرة: الخبر كان ناقص تكتبوا استشهاد ٣ جنود امريكيين .. دنيا عجيبة ما عليها غرايب

وقالت ريما محافظة: هجوم ارهابي؟! بحب اعرفلكم شو يعني ارهاب .. ارهاب هي كلمة مشتقة من امريكا وحليفتها اسرائيل.

وأضاف عبدالله الصمادي: مش عارف انام قلقان ع شان ال ٣ جنود ي حرام

ماذا عن قرابة ٣٠ الف شهيد في غزه ماذا عن المجاعه
ماذا عن التهجير القسري

مراد القرالة :
عند طالع كل نهار يتفرغ أشخاص كلهم حقد للأنتقاص من ⁧‫#الأردن‬⁩ عبر افتراءات وكذب وتدليس وتخوين وجحود ونكران السبب ليس سياسات الأردن ومواقفه التاريخية،بل هناك عقول يغيظها وجود الأردن وهويته العروبية الوفية،ومهما فعل الأردن فسيبحث هؤلاء"المأزومين" السفلة عن أي شيء يسدون فيه أحقادهم.

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · هجوم يستهدف قوات أمريكية حديث مواقع التواصل

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